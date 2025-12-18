«Каролина» выиграла 5-й матч подряд и лидирует в таблице Востока, опережая «Айлендерс» и «Детройт» на 5 очков
«Каролина» продлила победную серию до пяти матчей.
«Каролина» обыграла «Нэшвилл» (4:1) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, команда тренера Рода Бринд′Амора одержала пятую победу подряд.
Ранее «ураганы» переиграли «Коламбус» (4:1), «Вашингтон» (3:2 Б) и дважды «Филадельфию» (4:3 Б, 3:2 Б).
Сейчас «Каролина» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 баллов в 33 матчах. Преимущество над ближайшими конкурентами – «Айлендерс» и «Детройтом» – составляет пять очков.
«Харрикейнс» продолжат чемпионат 20 декабря матчем против «Флориды».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
