«Каролина» выиграла 5-й матч подряд и лидирует в таблице Востока, опережая «Айлендерс» и «Детройт» на 5 очков

«Каролина» продлила победную серию до пяти матчей.

«Каролина» обыграла «Нэшвилл » (4:1) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Таким образом, команда тренера Рода Бринд′Амора одержала пятую победу подряд.

Ранее «ураганы» переиграли «Коламбус» (4:1), «Вашингтон» (3:2 Б) и дважды «Филадельфию» (4:3 Б, 3:2 Б).

Сейчас «Каролина » лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 баллов в 33 матчах. Преимущество над ближайшими конкурентами – «Айлендерс» и «Детройтом» – составляет пять очков.

«Харрикейнс» продолжат чемпионат 20 декабря матчем против «Флориды».