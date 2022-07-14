«Нью-Джерси» подтвердил переход Палата. Подписан 5-летний контракт с зарплатой 6 млн долларов в год

подписал форварда на 5 лет и 30 миллионов долларов.

Средняя зарплата 31-летнего игрока (кэпхит) составит 6 миллионов долларов.

Чешский нападающий выступал за всю карьеру. Он дебютировал в в 2013 году.

В минувшем сезоне он набрал 49 (18+31) очков в 77 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф Палат набрал 21 (11+10) очко в 23 матчах при 3 победных шайбах. За карьеру у него 12 победных шайб в Кубке Стэнли – 3-й результат среди действующих игроков (после Джо Павелски и Евгения Малкина).

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 5,3 млн долларов.