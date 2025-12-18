Тарасов – 3-я звезда матча с «Лос-Анджелесом». Вратарь «Флориды» отразил 27 из 29 бросков и выиграл 4-ю игру в сезоне
Даниил Тарасов – вторая звезда матча против «Лос-Анджелеса».
Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:2).
Российский вратарь парировал 27 из 29 бросков соперника, а за пять минут до завершения третьего периода справился с выходом форварда «Кингс» Тревора Мура один на один.
Это четвертая победа для голкипера в нынешнем сезоне.
Тарасов сыграл 11 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 2,76 шайбы и отражая 90,6% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
