Тарасов – 3-я звезда матча с «Лос-Анджелесом». Вратарь «Флориды» отразил 27 из 29 бросков и выиграл 4-ю игру в сезоне

Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса » (3:2).

Российский вратарь парировал 27 из 29 бросков соперника, а за пять минут до завершения третьего периода справился с выходом форварда «Кингс» Тревора Мура один на один.

Это четвертая победа для голкипера в нынешнем сезоне.

Тарасов сыграл 11 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 2,76 шайбы и отражая 90,6% бросков.