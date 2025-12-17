Владельцы «Питтсбурга» продают клуб инвестиционной группе из Чикаго (Фрэнк Серавалли)

«Питтсбург» сменил владельца.

Fenway Sports Group достигла соглашения о продаже «Питтсбург Пингвинз» инвестиционной группе из Чикаго, возглавляемой Дэвидом Хоффманном.

Об этом стало известно инсайдеру Фрэнку Серавалли. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

«Питтсбург» идет на 9-м месте в таблице Востока в текущем сезоне НХЛ .