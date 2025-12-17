Владельцы «Питтсбурга» продают клуб инвестиционной группе из Чикаго (Фрэнк Серавалли)
«Питтсбург» сменил владельца.
Fenway Sports Group достигла соглашения о продаже «Питтсбург Пингвинз» инвестиционной группе из Чикаго, возглавляемой Дэвидом Хоффманном.
Об этом стало известно инсайдеру Фрэнку Серавалли. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.
«Питтсбург» идет на 9-м месте в таблице Востока в текущем сезоне НХЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фрэнка Серавалли в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости