Никишин набрал очки в 4-м матче подряд – передача против «Нэшвилла». У защитника «Каролины» 13 очков в 32 играх сезона НХЛ

Александр Никишин продлил результативную серию до четырех матчей в НХЛ.

Защитник «Каролины» Александр Никишин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла » (4:1).

Таким образом, российский хоккеист продлил результативную серию до четырех матчей.

В матче с «Предаторс» Никишин набрал полезность «плюс 1», нанес три броска по воротам, заблокировал два броска соперника и провел на льду 16:23 (2:10 – в большинстве, 0:20 – в меньшинстве).

В этом сезоне Никишин имеет в активе 13 (4+9) очков при полезности «плюс 12» в 32 матчах чемпионата НХЛ .