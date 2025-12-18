Никишин набрал очки в 4-м матче подряд – передача против «Нэшвилла». У защитника «Каролины» 13 очков в 32 играх сезона НХЛ
Александр Никишин продлил результативную серию до четырех матчей в НХЛ.
Защитник «Каролины» Александр Никишин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).
Таким образом, российский хоккеист продлил результативную серию до четырех матчей.
В матче с «Предаторс» Никишин набрал полезность «плюс 1», нанес три броска по воротам, заблокировал два броска соперника и провел на льду 16:23 (2:10 – в большинстве, 0:20 – в меньшинстве).
В этом сезоне Никишин имеет в активе 13 (4+9) очков при полезности «плюс 12» в 32 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
