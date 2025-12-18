Сергачев против «Детройта»: 19-я передача в сезоне, «+2», 4 хита и 22:32 на льду. Защитник «Юты» сыграл 3:52 в большинстве и 4:31 – в меньшинстве

Михаил Сергачев набрал один балл в матче против «Детройта».

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта » (4:1).

Россиянин также набрал показатель полезности «плюс 2», заблокировал четыре броска соперника, выполнил один силовой прием и провел на льду 22:32 (3:52 – в большинстве, 4:31 – в меньшинстве).

В этом сезоне Сергачев имеет в активе 23 (4+19) балла за результативность при полезности «минус 7» в 36 матчах чемпионата НХЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .