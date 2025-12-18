Свечников сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом» при 17:31 на льду. Форвард «Каролины» набрал 20 очков в 33 играх сезона НХЛ
Андрей Свечников набрал два очка в матче против «Нэшвилла».
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:1).
Российский хоккеист также остался при нейтральной полезности с тремя бросками по воротам, двумя силовыми приемами и провел на льду 17:31 (4:56 – в большинстве).
В этом сезоне Свечников имеет в активе 20 (7+13) очков в 33 матчах чемпионата НХЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
