Свечников сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом» при 17:31 на льду. Форвард «Каролины» набрал 20 очков в 33 играх сезона НХЛ

Андрей Свечников набрал два очка в матче против «Нэшвилла».

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла » (4:1).

Российский хоккеист также остался при нейтральной полезности с тремя бросками по воротам, двумя силовыми приемами и провел на льду 17:31 (4:56 – в большинстве).

В этом сезоне Свечников имеет в активе 20 (7+13) очков в 33 матчах чемпионата НХЛ .