Морис возглавил «Флориду»

стал новым главным тренером «Флориды».

С 2014 года по декабрь 2021-го 55-летний канадец возглавлял «Виннипег».

По ходу минувшего чемпионата «Флориду» покинул Джоэл Кенневилл. Это стало результатом расследования секс-скандала 2010 года, произошедшего в «Чикаго», где тогда работал Кенневилл.

Обязанности главного тренера «Пантерс» исполнял Эндрю Брюнетт. При нем в сезоне-2021/22 впервые выиграла Президентский кубок, а также впервые с 1996 года прошла первый раунд плей-офф, обыграв «Вашингтон» (4-2).

Во втором раунде «Пантерс» уступили «Тампе» (0-4), забросив всего 3 шайбы за 4 матча. В плей-офф клуб только 1 раз использовал большинство, имея в общей сложности 31 попытку.