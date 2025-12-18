Самсонова заменили в перерыве после 4-х пропущенных в 1-м периоде матча с «Металлургом», в котором вратарь начинал карьеру

Илью Самсонова заменили в первой игре против «Металлурга».

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов пропустил четыре шайбы в первом периоде матча с «Металлургом » (1:6) в FONBET чемпионате КХЛ.

В перерыве голкипер был заменен, во втором и третьем периодах ворота «Сочи » защищал Павел Хомченко .

Самсонов впервые сыграл против «Металлурга», которой был первым клубом в его карьере.