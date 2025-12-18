Самсонова заменили в перерыве после 4-х пропущенных в 1-м периоде матча с «Металлургом», в котором вратарь начинал карьеру
Илью Самсонова заменили в первой игре против «Металлурга».
Вратарь «Сочи» Илья Самсонов пропустил четыре шайбы в первом периоде матча с «Металлургом» (1:6) в FONBET чемпионате КХЛ.
В перерыве голкипер был заменен, во втором и третьем периодах ворота «Сочи» защищал Павел Хомченко.
Самсонов впервые сыграл против «Металлурга», которой был первым клубом в его карьере.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
