«Нью-Джерси» обменял права на Заху в «Бостон» на Хаулу

обменял форварда Павла Заху в .

«Брюинс» получили права на 25-летнего чешского нападающего, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне Заха набрал 36 (15+21) очков при полезности «минус 21» в 70 матчах регулярного чемпионата . Его кэпхит по истекающему контракту составляет 2,25 миллиона долларов.

Нападающий переходит в «Дэвилс» в качестве компенсации.

Контракт 31-летнего хоккеиста с кэпхитом 2,375 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23. Хаула набрал 44 (18+26) баллов при полезности «плюс 19» в 78 играх прошлого чемпионата.

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