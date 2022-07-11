«Нельзя просто кинуть в армии пацана, которого благодарили за Олимпиаду и Кубок Гагарина. Хочешь в НХЛ – извини, лучше по плацу маршируй». Панин о Федотове

Капитан заступился за Ивана Федотова.

– Сейчас у нас в армии служат один год. А в спорте ты проводишь намного больше времени. И там ты тоже защищаешь честь страны. И там тоже получаешь закалку характера, получаешь физическое воспитание.

Если бы это урегулировали на законодательном уровне, то вопросов как с Федотовым не возникло бы. Но мы только идеями делимся, а эту тему нужно обсуждать в Госдуме.

– Представим, что ФХР организует поездку к Ивану Федотову в Северодвинск, чтобы нанести визит к нему в учебку и поддержать парня. Вы бы согласились поехать в составе этой группы?

– У нас в «Салавате Юлаеве» с 12 июля начинаются сборы. Если руководство и тренерский штаб отпустят меня на пару дней в Северодвинск, я бы туда слетал.

– Что вы скажете о скандале с военными билетами в Уфе? Там какой-то человек решал вопросы с военной службой за деньги?

– Такой человек был, он помогал решать разные вопросы. Но одно дело, когда ты – спортсмен. А другое – когда это уходит в юридическую плоскость. Я не хочу сейчас делать какие-то заявления по этому поводу, это может повлиять на ход событий.

Но опять же, я говорил о другом – о Федотове. Нельзя просто кинуть в армии пацана, которого еще недавно все благодарили за Олимпиаду и . Хочешь в играть – извини, не получится. Лучше по плацу маршируй в Северодвинске, изучай военную подготовку.

И вы подумайте, сколько денег было вложено в подготовку Ивана Федотова. Но эти единицы спортсменов, которые пробиваются на самый верх и, должны стать примером для мальчишек.

Федотов еще пару лет назад никому не был нужен. А в прошлом сезоне в его карьере случился резкий взлет – финал Олимпиады, финал плей-офф . Это же чудесная история, когда из высшей лиги ты вырос до основного вратаря олимпийской сборной, – сказал защитник уфимского клуба Григорий Панин.

Голкипер сборной России Федотов 1 июля был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь. В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.