Суд рассмотрит дела Воробьева и Сулейманова, обвиняемых в даче взятки для уклонения от армии, 18 июля

Стала известна дата суда над обвиняемыми в даче взяток хоккеистами.

Ленинский районный суд Уфы 18 июля рассмотрит уголовные дела в отношении двух игроков, которые обвиняются в даче взятки для уклонения от армии.

«Первые заседания по уголовным делам в отношении Анвара Сулейманова и назначены на 18 июля», – сообщили в пресс-службе суда, добавив, что дата рассмотрения дела Владислава Лукина, который является третьим обвиняемым, не назначена.

Как сообщалось ранее, трех хоккеистов обвиняют в даче взятки в крупном размере для уклонения от службы в армии. Деньги они предположительно перечисляли через посредника, в отношении него также возбуждено уголовное дело, материалы по которому уже поступили в суд.

По данным регионального следственного управления СК РФ, преступление было совершенно в 2019 году. 37-летний житель Уфы предлагал за взятку предоставить отсрочку от службы в армии на фиктивных основаниях. На данный момент хоккеистам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вратарь Анвар Сулейманов в минувшем сезоне играл за клуб «Металлург-Серов». Нападающий Владислав Лукин в сезоне-2021/22 провел в КХЛ по 3 игры за и . Форвард Михаил Воробьев в завершившемся сезоне выступал за , где за 41 матч набрал 19 (6+13) очков. Сулейманов и Лукин в сезоне-2018/19 были заявлены за «Салават Юлаев», а Воробьев, также выступавший за уфимскую команду, в 2017 году уехал в Северную Америку, после чего в 2020-м вернулся в Россию.