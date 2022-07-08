Ласьков об армии: «В Финляндии, Швеции хоккеистов отправляют на сборы. В Чебаркуле есть полигон»

Вице-президент «Магнитки» предложил отправлять игроков в Чебаркуль.

сообщил, что у нападающего нет проблем с призывом, поскольку хоккеист учится в колледже.

18-летний форвард на этой неделе был выбран «Миннесотой» на драфте под 24-м номером.

«Данила учится в колледже, поэтому на три года к нему вопросов нет. Раз этот вопрос [с армией] поднялся, я надеюсь, что придут к такому решению, как в Швейцарии, Финляндии, Швеции, где хоккеистов отправляют летом на сборы. У нас для этого все есть.

Они получают определенные минимальные навыки, там нормальные условия. Допустим, у нас в Чебаркуле есть полигон, куда отправляют студентов на сборы с военных кафедр. Там можно ознакомиться с начальной военной подготовкой, навыками военного дела», – поделился мыслями вице-президент магнитогорского клуба Ласьков.

1 июля вратарь сборной России Иван Федотов, который должен был отправиться в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы. В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

Кроме того, суд в Уфе зарегистрировал материалы дел о даче взяток должностному лицу военного комиссариата. Они возбуждены о отношении хоккеистов Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьева.