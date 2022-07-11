«Ситуация с военными билетами не только что появилась. Федотов захотел в НХЛ – и кому-то это не понравилось». Панин о призыве

Капитан высказался о призыве Ивана Федотова в армию.

«Мне не очень понятна ситуация, которая может коснуться любого спортсмена, особенно молодых ребят, начинающих свой путь. Все спортсмены мечтают уехать в НХЛ, потому что это лучшая лига, там созданы все условия.

Что касается конкретной ситуации – ее нельзя рассматривать однобоко. Не могу знать юридической части этого вопроса, но если взять чисто спортивный принцип, то Ваня – основной вратарь сборной России и , который принес результаты и много что доказал за эти годы.

Неприятная ситуация, которая с ним произошла, должна обсуждаться не в спортивной сфере. Понятно, что СМИ должны помочь обратить на это внимание, но ситуация с военными билетами не только что появилась.

Он играл за команду, был с военным билетом, но решил попробовать силы в – и кому-то это не понравилось», – сказал в программе «Есть тема!» на .

Ранее защитник опубликовал пост, в котором призвал спортивное сообщество помочь Федотову.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.