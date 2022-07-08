Трефилов о призыве Федотова: «Идет игра без правил. Надо же знать подноготную, почему парня законопатили в дальнюю часть»

Евгений Трефилов считает игрой без правил ситуацию с хоккеистом .

«Если Федотов оказался во флоте, то, думаю, там хоккея нет. Ему будет тяжеловато. Вопрос немного в другом.

Как раньше формировался ? Знаете, тогда была директива Генштаба, приходили два автоматчика, забирали людей в армию. Да, это было в СССР, но чем ситуация отличается сейчас? Да ничем.

Как он попал в ЦСКА? Никто же об этом не говорит, мы видим только вершину айсберга.

Я считаю, что если человек талантливый, то должны быть какие-то правила игры. А у нас пока идет игра без правил.

Я не хочу обидеть ни парня, ни руководителей клубов, но надо же знать подноготную, почему парня законопатили в дальнюю часть», – заявил бывший тренер сборной России по гандболу.

Мы поняли, что Федотов будет служить. Но что он сделал, чтобы его забрали так эксклюзивно?