Журналист Йохе о Малкине: «Путь к катастрофе – давать все, что хотят игроки. Дело Хекстолла – подписать контракт на минимальных условиях»

Журналист Джош Йохе высказался о ходе переговоров «Питтсбурга» и .

35-летний нападающий не может договориться с клубом об условиях нового соглашения и может выйти на рынок свободных агентов.

«Понимаю, что люди расстроятся, если Джино подпишет контракт где-то в другом месте. Но сейчас дело в другом. В обязанности (генменеджера «Пингвинс» – прим. Sports.ru) не входит давать ему то, что он хочет.

Дело Хекстолла заключается в том, чтобы подписать контракт на минимальных условиях. Вот что такое переговоры. Давать игрокам все, что они хотят, – это путь к катастрофе», – написал репортер The Athletic, который специализируется на событиях вокруг «Питтсбурга».

Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 миллионов долларов, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Нападающий выступает за с 2006 года. В его составе он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)