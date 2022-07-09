Жена Малкина на вопрос супруги Флери о переходе в «Миннесоту»: «Почему нет»

Анне Кастеровой и Евгению Малкину предложили перебраться в «Миннесоту».

8 июля голкипер подписал новый двухлетний контракт с «Уайлд».

Вероника Лароз, жена хоккеиста, выложила публикацию на эту тему в социальной сети.

, супруга российского форварда , оставила запись в комментариях: «Лучший», – написала Анна.

«Присоединитесь к нам?» – отреагировала в ответ жена Флери. «Почему нет», – ответила Кастерова.

Анна опубликовала скриншот переписки и оставила подпись: «Поступило интересное предложение».

Флери и Малкин вместе играли за «Питтсбург» и выиграли с командой три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 год).

Напомним, что 35-летний российский нападающий пока не может договориться с о новом контракте.

В частности, Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.