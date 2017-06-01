|Родился
|31 июля 1986 | 30 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Питтсбург|Нападающий
|Рост и вес
|192|88
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|П
|О
|+/-
|ШВ
|МИН
|НХЛ
|62
|33
|39
|72
|18
|77
|18:37
|НХЛ
|57
|27
|31
|58
|1
|65
|19:30
|НХЛ
|69
|28
|42
|70
|-2
|60
|18:58
|НХЛ
|60
|23
|49
|72
|12
|62
|20:03
|НХЛ
|31
|9
|24
|33
|5
|36
|19:42
|КХЛ
|37
|23
|42
|65
|23
|58
|22:26
|НХЛ
|75
|50
|59
|109
|18
|70
|21:01
|НХЛ
|43
|15
|22
|37
|-4
|18
|19:49
|НХЛ
|67
|28
|49
|77
|-6
|100
|20:50
|Показатели за всю карьеру
|501
|236
|357
|593
|65
|546
|20:03
21:56 Подпишись на Евгения Малкина, главного русского хоккеиста #прямосейчас|0
15:34 Роман Ротенберг: «Кросби был очень хорош на протяжении всего сезона, но в плей-офф Малкин был лучше»|30
Он уже догнал Федорова.
13:17 Сергей Гончар: «Малкин и Кросби играли на своем уровне, не важно, кто получил «Конн Смайт»|7
11:50 Грег Вышински о «Конн Смайт Трофи»: «Малкина снова обокрали»|58
01:30 «Конн Смайт Трофи»: Кросби стал первым у 11 из 15 голосовавших, у Малкина только 3 первых места|252
Самые большие яйца современного профессионального спорта
18:59 Александр Кожевников: «Малкин сегодня – наш самый выдающийся игрок. Он еще точно года 3-4 может играть на высоком уровне»|17
18:29 Борис Майоров: «Малкину очень повезло с «Питтсбургом»|12|+5
17:12 Евгений Малкин о разбитом во время празднования носе: «Я ударился о чей-то шлем, кажется, Мюррея»|17
16:35 Евгений Малкин: «Мы не собираемся останавливаться. Надеюсь, я еще выиграю «Конн Смайт»|87
16:19 Борис Майоров: «Пусть Овечкин не обижается, но Малкин гораздо более разносторонний игрок»|83|+5
15:59 Александр Овечкин: «Я просто рад за Малкина. Отрадно, когда русские ребята выигрывают трофей»|34
15:51 Геннадий Величкин о Малкине: «Надеемся, скоро российские болельщики смогут смотреть вживую, как играет великий мастер»|21
15:20 Павел Буре: «Малкин великий игрок, но у нас есть и другие хоккеисты, показавшие уникальные результаты»|33
А Кросби - снова MVP.
14:10 Андрей Назаров: «У Малкина есть все шансы замахнуться на 4-й Кубок Стэнли. Это будет бомба»|12
Как убивали «хищников».
13:55 Дон Черри об отсутствии Малкина в списке топ-100: «Питтсбург» действительно разозлился из-за этого»|63
13:39 Владислав Третьяк о возвращении Малкина в КХЛ: «Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в НХЛ»|99
13:30 Валерий Каменский о «Конн Смайте»: «Не будем говорить, какой национальности Малкин. Был Кросби, канадец. Ему и отдали»|29
13:19 Вячеслав Быков об НХЛ: «Про спортивный террор говорить не хочется. Я не смотрю эту лигу. Не хочется ее пропагандировать»|207|+4
12:59 Геннадий Величкин: «Малкин – лучший и самый успешный россиянин в истории НХЛ»|34|+6
|Марк-Андре Флери
|Вр
|Мэтт Мюррей
|Вр
|Тристан Джерри
|Вр
|Брайан Думулин
|Защ
|Деррик Пулио
|Защ
|Джастин Шульц
|Защ
|Дэвид Ворсофски
|Защ
|Йэн Коул
|Защ
|Кристофер Летанг
|Защ
|Кэмерон Гонс
|Защ
|Марк Штрайт
|Защ
|Олли Мяяття
|Защ
|Рон Хэйнси
|Защ
|Стюарт Перси
|Защ
|Тим Эриксон
|Защ
|Тревор Дэйли
|Защ
|Фрэнк Коррадо
|Защ
|Чэд Руэдел
|Защ
|Брайан Раст
|Нап
|Гарретт Уилсон
|Нап
|Джейк Гюнцель
|Нап
|Джош Арчибальд
|Нап
|Доминик Симон
|Нап
|Дэниэл Спронг
|Нап
|Евгений Малкин
|Нап
|Жан-Себастьян Деа
|Нап
|Карл Хагелин
|Нап
|Картер Роуни
|Нап
|Кевин Портер
|Нап
|Конор Шири
|Нап
|Крис Куниц
|Нап
|Мэтт Каллен
|Нап
|Ник Бонино
|Нап
|Оскар Сундквист
|Нап
|Патрик Хернквист
|Нап
|Сидни Кросби
|Нап
|Скотт Уилсон
|Нап
|Томас ДиПаули
|Нап
|Том Кюнхакль
|Нап
|Том Сестито
|Нап
|Фил Кессел
|Нап
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