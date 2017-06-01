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    Sports.ru
    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    Evgeni Malkin
    Игры
    62
    Гол+пас
    33+39
    +/−
    18
    Сезон 2016/2017
    Полная статистика
    Родился 31 июля 1986 | 30 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Питтсбург|Нападающий
    Рост и вес 192|88
    Сезон Команда Турнир М Г П О +/- ШВ МИН
    2016/2017
     Питтсбург
    		 НХЛ 62 33 39 72 18 77 18:37
    2015/2016
     Питтсбург
    		 НХЛ 57 27 31 58 1 65 19:30
    2014/2015
     Питтсбург
    		 НХЛ 69 28 42 70 -2 60 18:58
    2013/2014
     Питтсбург
    		 НХЛ 60 23 49 72 12 62 20:03
    2012/2013
     Питтсбург
    		 НХЛ 31 9 24 33 5 36 19:42
    2012/2013
     Металлург Мг
    		 КХЛ 37 23 42 65 23 58 22:26
    2011/2012
     Питтсбург
    		 НХЛ 75 50 59 109 18 70 21:01
    2010/2011
     Питтсбург
    		 НХЛ 43 15 22 37 -4 18 19:49
    2009/2010
     Питтсбург
    		 НХЛ 67 28 49 77 -6 100 20:50
    Показатели за всю карьеру 501 236 357 593 65 546 20:03
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    13 июня|Sports.ru

    21:56 Подпишись на Евгения Малкина, главного русского хоккеиста #прямосейчас|0

    15:34 Роман Ротенберг: «Кросби был очень хорош на протяжении всего сезона, но в плей-офф Малкин был лучше»|30

    13 июня 13:18|Блог Полюса Хоккея

    Малкин снова круче всех

    Он уже догнал Федорова.

    Рейтинг +114
    96 комментариев Подписаться на блог
    13 июня|Sports.ru

    13:17 Сергей Гончар: «Малкин и Кросби играли на своем уровне, не важно, кто получил «Конн Смайт»|7

    11:50 Грег Вышински о «Конн Смайт Трофи»: «Малкина снова обокрали»|58

    01:30 «Конн Смайт Трофи»: Кросби стал первым у 11 из 15 голосовавших, у Малкина только 3 первых места|252

    12 июня 19:05|Блог Power play

    Династище

    Самые большие яйца современного профессионального спорта

    Рейтинг +32
    4 комментария Подписаться на блог
    12 июня|Sports.ru

    18:59 Александр Кожевников: «Малкин сегодня – наш самый выдающийся игрок. Он еще точно года 3-4 может играть на высоком уровне»|17

    18:29 Борис Майоров: «Малкину очень повезло с «Питтсбургом»|12|+5

    17:12 Евгений Малкин о разбитом во время празднования носе: «Я ударился о чей-то шлем, кажется, Мюррея»|17

    16:35 Евгений Малкин: «Мы не собираемся останавливаться. Надеюсь, я еще выиграю «Конн Смайт»|87

    16:19 Борис Майоров: «Пусть Овечкин не обижается, но Малкин гораздо более разносторонний игрок»|83|+5

    12 июня|Sports.ru

    15:59 Александр Овечкин: «Я просто рад за Малкина. Отрадно, когда русские ребята выигрывают трофей»|34

    15:51 Геннадий Величкин о Малкине: «Надеемся, скоро российские болельщики смогут смотреть вживую, как играет великий мастер»|21

    15:20 Павел Буре: «Малкин великий игрок, но у нас есть и другие хоккеисты, показавшие уникальные результаты»|33

    12 июня 15:00|Блог Эпицентр

    Малкин выиграл третий Кубок Стэнли

    А Кросби - снова MVP.

    Рейтинг +230
    86 комментариев Подписаться на блог
    12 июня|Sports.ru

    14:10 Андрей Назаров: «У Малкина есть все шансы замахнуться на 4-й Кубок Стэнли. Это будет бомба»|12

    12 июня 14:00|Блог Айс-ТВ

    Гол, который мог изменить исход финала Кубка Стэнли

    Как убивали «хищников».

    Рейтинг +46
    88 комментариев Подписаться на блог
    12 июня|Sports.ru

    13:55 Дон Черри об отсутствии Малкина в списке топ-100: «Питтсбург» действительно разозлился из-за этого»|63

    13:39 Владислав Третьяк о возвращении Малкина в КХЛ: «Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в НХЛ»|99

    13:30 Валерий Каменский о «Конн Смайте»: «Не будем говорить, какой национальности Малкин. Был Кросби, канадец. Ему и отдали»|29

    13:19 Вячеслав Быков об НХЛ: «Про спортивный террор говорить не хочется. Я не смотрю эту лигу. Не хочется ее пропагандировать»|207|+4

    12:59 Геннадий Величкин: «Малкин – лучший и самый успешный россиянин в истории НХЛ»|34|+6

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