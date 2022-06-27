Депутат Свищев о Ничушкине и Кубке Стэнли в ОАЭ: «Там живет 100 тысяч россиян. Можно создать интересную пиар-кампанию и поддержать школу российского хоккея»

Депутат высказался о том, что Валерий Ничушкин может привезти Кубок Стэнли в ОАЭ вместо РФ.

«Колорадо» победил «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

– За последнее время не было ни одной команды-победителя Кубка Стэнли без российских хоккеистов. С одной стороны, для нас это почетно. С другой, клубы должны понимать, что без помощи российских игроков завоевать этот трофей было бы непросто.

Наших хоккеистов в НХЛ играет большое количество, несмотря на сложные времена на международном уровне. Американские бизнесмены россиян не трогают, потому что им выгодно, чтобы наши лучшие игроки выступали в НХЛ. Здесь два подхода: крушить все, что связано с Россией, но в то же время оберегать российских спортсменов, если это приносит выгоду.

Поздравляю Валерия Ничушкина с победой, это успех всего нашего хоккея. Жаль, что мы не увидим Кубок Стэнли. Но, я считаю, что это не трагедия. Переживем.

Мы все равно будем гордиться нашими игроками. Для НХЛ приезд Кубка Стэнли – это пропаганда американского хоккея, но ребята сами наступают на грабли.

– Валерий Ничушкин утверждает, что вместо родного Челябинска ему придется привезти Кубок Стэнли в Эмираты.

– Почему нет? В Эмиратах живет 100 тысяч россиян. Вокруг приезда Кубка Стэнли можно создать интересную пиар-кампанию. Это как вариант.

Так можно поддержать и Ничушкина, и школу российского хоккея, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

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