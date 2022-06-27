Дмитрий Губерниев: «Главный клубный хоккейный кубок привезти в Россию нельзя, мы поплачем. Но если думаете, что больше всего россияне ждут Кубка Стэнли, вы заблуждаетесь»

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Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Для начала поздравляю Ничушкина. Молодец!

Да, главный клубный хоккейный кубок привезти в Россию нельзя. Мы поплачем и погрустим. Но это сейчас абсолютно не важно: можно ли привезти Кубок Стэнли или нет. Если вы думаете, что больше всего россияне ждут Кубка Стэнли, то вы заблуждаетесь.

Но это не делает менее ценной победу Ничушкина и «Колорадо». Я его от души поздравляю! А Кубок Стэнли приедет потом как-нибудь, я на это надеюсь», – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ».

«Эвс» обыграли «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

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