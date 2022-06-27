Ничушкин показал фото ноги с гематомой. Он уехал на тележке с арены из-за травмы

Валерий Ничушкин показал, с какой травмой играл в финале Кубка Стэнли.
«Колорадо» победил «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).
27-летний россиянин, хромавший еще до решающей игры, после матча уезжал на тележке с Amalie Arena из-за повреждения.
После матча Валерий показал фотографию ноги с гематомой. Он подписал фото одним словом: «Верь».
Фото: сторис инстаграма Валерия Ничушкина
Великий день Ничушкина: чуть не забил Василевскому, крепко обнял его, поднял Кубок Стэнли и сфотографировался почти голым
Тренер, который привел «Колорадо» к титулу: легенда третьей лиги, побеждал на всех уровнях, любит менять вратарей
Игроки «Колорадо» так праздновали победу, что помяли Кубок Стэнли. Прямо на льду
«Колорадо» – чемпион! Отобрал титул на глазах у болельщиков «Тампы»