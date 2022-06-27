Ничушкин показал фото ноги с гематомой. Он уехал на тележке с арены из-за травмы

показал, с какой травмой играл в финале Кубка Стэнли.

«Колорадо» победил «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

27-летний россиянин, хромавший еще до решающей игры, после матча уезжал на тележке с Amalie Arena из-за повреждения.

После матча Валерий показал фотографию ноги с гематомой. Он подписал фото одним словом: «Верь».

Фото: сторис инстаграма Валерия Ничушкина

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