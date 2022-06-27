Ничушкин на тележке уехал с арены «Тампы» из-за повреждения голеностопа

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Здоровье Хоккей

Валерий Ничушкин после завоевания Кубка Стэнли покинул стадион не на своих ногах.

27-летний россиянин, хромавший еще до шестой игры финальной серии с «Тампой» (2:1, 4-2), уезжал с Amalie Arena на тележке из-за повреждения голеностопа.

Этот трофей стал для Ничушкина первым в карьере. В КХЛ он дважды играл в финалах Кубка Гагарина, где его команды уступали («Трактор» в 2013 году, ЦСКА в 2018 году). 

Великий день Ничушкина: чуть не забил Василевскому, крепко обнял его, поднял Кубок Стэнли и сфотографировался почти голым

«Колорадо» – чемпион! Отобрал титул на глазах у болельщиков «Тампы»

Эпоха кончилась? «Колорадо» вырвал Кубок Стэнли у «Тампы»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные