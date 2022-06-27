Ничушкин на тележке уехал с арены «Тампы» из-за повреждения голеностопа

после завоевания Кубка Стэнли покинул стадион не на своих ногах.

27-летний россиянин, хромавший еще до шестой игры финальной серии с «Тампой» (2:1, 4-2), уезжал с Amalie Arena на тележке из-за повреждения голеностопа.

Этот трофей стал для Ничушкина первым в карьере. В КХЛ он дважды играл в финалах Кубка Гагарина, где его команды уступали («Трактор» в 2013 году, ЦСКА в 2018 году).

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