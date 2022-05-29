Владимир Крикунов: «Главный козырь финнов – железная дисциплина. Да и тактика у них интересная. За счет этого они добиваются успехов»

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Владимир Крикунов прокомментировал победу Финляндии над США (4:3) на ЧМ по хоккею 2022.

– У финнов железная дисциплина, это их главный козырь. Да и тактика у них интересная, мне она очень нравится. За счет этого они и добиваются успехов в последнее время. Сложно их оборону пробить!

Помнишь, мы на Олимпиаде с тобой рассуждали? И я сразу сказал, что если наши на финнов в финале попадут, то им очень тяжело будет. Против финнов по-другому надо играть, самим в оборону отойти и перетерпеть. Тогда можно выиграть 1:0 или 2:1. А если против них выскочить с шашками наголо, так они только этого и ждут. Финны и сейчас так же играют.

– И их за это ругают.

– Так словацкий менеджер вон даже заявил, что финны уничтожают хоккей. Но, елки-палки, они же забивают в каждом матче, и не так мало. Ты еще попробуй сумей сочетать непроходимую оборону с высокой результативностью. Про меня, помню, тоже говорили, что «Динамо» от обороны играет. А я отвечал: «Вы посмотрите, мы же забили больше всех!» С этим же не поспоришь, – сказал заслуженный тренер России.

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