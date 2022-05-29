Крикунов о санкциях ИИХФ: «Француз ни ухом ни рылом в этом деле, пошел на поводу у политиков. Без России полуфиналы ЧМ скучные получились»

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Владимир Крикунов считает, что без России полуфиналы ЧМ по хоккею 2022 получились скучные.

– Без России полуфиналы скучные получились. В матче финнов с американцами хоть какая-то борьба была. А канадцы чехов вынесли 6:1, уже к середине встречи все ясно было. Неинтересно! Со сборной России была бы гораздо более острая борьба. А так и посмотреть не на что.

Недаром уже сообщают, что у ИИХФ к концу года долг будет свыше 12 миллионов евро…

– И тут от санкций пострадали те, кто их вводил.

– Так пришел француз, который ни ухом ни рылом в этом деле. Да еще пошел на поводу у политиков – быстрее Россию с чемпионатов мира убрать. Сперва в этом году, потом в следующем. Вот и ходит в долгах как в шелках. Потом еще лет десять из них не вылезет.

– У вас было ощущение, что во втором периоде сборная Чехии попросту сдалась и слила половину матча?

– Канадцы заранее были уверены, что они эту чешскую сборную запросто развалят. Чехи слишком мало профессионалов из НХЛ в свой состав взяли. А у канадцев на этот раз только один мальчик был молодой, который в НХЛ не играет.

– Равная борьба в этом полуфинале была, только пока Канада в меньшинстве играла? Целых восемь минут в первом периоде.

– Канадцы чехов вообще не жалуют. Знают, что этих они всегда обыграют. Это от России можно огрести нежданно-негаданно, – сказал заслуженный тренер России.

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