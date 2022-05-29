Владимир Плющев: «Без России и Беларуси ЧМ по хоккею 2022 теряет очень многое»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Владимир Плющев Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев высказался о решении ИИХФ не допустить Россию на ЧМ по хоккею 2023.

«То, что нас отстраняют, происходит в контексте того, что происходит вокруг нашей страны. Удивляться тут нечему. Если нас отстраняют от ЧМ-2023, значит, они рассчитывают, что конфликт затянется. Мы не рассчитываем, что он затянется.

То, что они бегут впереди паровоза – их проблема. Чемпионат мира, который проходит сейчас, показывает, что без России и Беларуси он теряет очень многое, даже в экономическом плане.

Нужно ли бороться за право выступить и подавать апелляции? С моей точки зрения, это бесполезное дело. Я бы туда не обращался, чтобы сохранить свое лицо», – сказал бывший тренер сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные