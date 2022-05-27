«Система игры Финляндии разрушает хоккей. Это просто защита, ожидание ошибок». Ассистент генменеджера Словакии о стиле финнов

Ассистент генерального менеджера сборной Словакии раскритиковал стиль игры Финляндии.

В четвертьфинале ЧМ по хоккею 2022 словаки проиграли финнам со счетом 2:4.

«За эту игру и за весь турнир я должен снять шляпу и отдать должное команде. Непросто играть против таких опытных соперников, как финны. Самая возрастная команда с 11 игроками из НХЛ. Это почти чудо, что мы могли вести сбалансированную игру в таких сложных матчах.

Игра финнов меня смутила. У них одиннадцать игроков из НХЛ, и они не дают им играть в хоккей. Защищаются впятером против молодой неопытной команды. Если бы они играли на опережение, как канадцы, у нас было бы гораздо больше проблем.

Система их игры разрушает хоккей. Мне она кажется просто мертвой, это не хоккей. Это просто защита, ожидание ошибок [соперника]. Но нужно отдать им должное, что они знают, как пользоваться этим. У них есть свои сильные стороны», – сказал Ото Гашчак.