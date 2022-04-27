Юрист Анцелиович о шансах оспорить лишение России права на ЧМ-2023: «50 на 50. Политический контекст будет принят во внимание»

Анна Анцелиович оценила шансы ФХР обжаловать решение ИИХФ лишить Россию права на ЧМ-2023.

«Возможность обжаловать это решение есть. Скорее всего, это дело будет рассматривать CAS, но, возможно, будут смотреть через дисциплинарную процедуру.

Если говорить о шансах, то говорю как юрист, что шансы 50 на 50. Сторона, которая недовольна решением, конечно, должна идти на обжалование.

В любом случае политический контекст будет принят во внимание в первую очередь. Это не первое международное соревнование, которое отменено на территории РФ. Поэтому, думаю, к тому моменту, когда дойдут до принятия решения по существу, будет принято решение и по другим соревнованиям, это будет в качестве прецедента», — сказала спортивный юрист.

Слушания по иску ФХР к ИИХФ насчет отстранения сборных России и переноса МЧМ-2023 пройдут 3 мая в онлайн-формате