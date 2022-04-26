ИИХФ лишила Россию права на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге 

Россия лишена права на проведение ЧМ по хоккею в 2023 году.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе чемпионата мира из России, который должен был состояться в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.
Как отмечает ИИХФ, решение о переносе турнира было принято из соображений безопасности всех хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков.
В конце февраля ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления.
Тогда же у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске