Депутат Ревенко о лишении России права на ЧМ-2023: «Международные чиновники стремятся устранить серьезнейшего конкурента. Всем очевидны наши сильные позиции в хоккее»

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Евгений Ревенко считает, что международные чиновники замешивают политику в спорт. 

Депутат Госдумы высказался о том, что ИИХФ лишила Россию права на проведение ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.

«Это безобразное решение, которое стоит в череде санкционных рестрикций. И мы видим, как неприкрыто и нагло спортивные международные чиновники замешивают политику в спорт. Безусловно, они действуют в логике решений собственных государств.

Кроме того, международные чиновники федерации хоккея стремятся устранить серьезнейшего конкурента, поскольку всем очевидны сильные позиции России в хоккее.

Конечно же, за этим решением я усматриваю желание во что бы то ни стало лишить Россию заслуженных побед. И лишить всех нас, наших зрителей удовольствия посещать международные турниры и радоваться успехам нашей сборной.

Но я абсолютно уверен, что подобного рода решения не способны повлиять на наши главные цели и задачи. И совершенно точно, я уверен, что никому и никогда не удастся лишить нас побед», – сказал член комитета Госдумы по спорту.

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