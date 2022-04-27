Третьяк вновь выдвинулся в президенты ФХР: «Сегодня уходить неправильно. Операция уйдет, надо будет налаживать международные связи. Хочу продолжать работу, которую мне доверил Путин»

выдвинулся в президенты на новый срок.

70-летний экс-вратарь сборной СССР руководит федерацией с 2006 года.

Выборы президента намечены на 19 мая. Сообщалось, что Третьяк будет единственным кандидатом.

«Чувствую себя молодым и не похожим на 70-летнего старичка. При этом у меня большой опыт как у игрока, хоккей я знаю изнутри очень хорошо. В Госдуме работаю 18 лет, поэтому и организатор я с большим стажем. Особенно в сегодняшнее время уходить неправильно.

Операция, которая идет, со временем уйдет, а потом надо будет налаживать связи. Сегодня, к большому сожалению, у меня происходящее не укладывается в голове. Политику смешали со спортом. У нас отобрали и МЧМ, и ЧМ в Санкт-Петербурге.

Я думаю, у меня есть хорошие связи с , и в , и в других организациях, чтобы восстанавливать международные связи.

Хочу продолжать работу, которую мне доверил Владимир Владимирович Путин. Будем работать. Принял решение выдвинуть кандидатуру на пост президента на дальнейшие четыре года», – сказал Третьяк.