Третьяк вновь выдвинулся в президенты ФХР: «Сегодня уходить неправильно. Операция уйдет, надо будет налаживать международные связи. Хочу продолжать работу, которую мне доверил Путин»

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Владислав Третьяк выдвинулся в президенты ФХР на новый срок. 

70-летний экс-вратарь сборной СССР руководит федерацией с 2006 года. 

Выборы президента намечены на 19 мая. Сообщалось, что Третьяк будет единственным кандидатом. 

«Чувствую себя молодым и не похожим на 70-летнего старичка. При этом у меня большой опыт как у игрока, хоккей я знаю изнутри очень хорошо. В Госдуме работаю 18 лет, поэтому и организатор я с большим стажем. Особенно в сегодняшнее время уходить неправильно.

Операция, которая идет, со временем уйдет, а потом надо будет налаживать связи. Сегодня, к большому сожалению, у меня происходящее не укладывается в голове. Политику смешали со спортом. У нас отобрали и МЧМ, и ЧМ в Санкт-Петербурге.

Я думаю, у меня есть хорошие связи с ИИХФ, и в МОК, и в других организациях, чтобы восстанавливать международные связи.

Хочу продолжать работу, которую мне доверил Владимир Владимирович Путин. Будем работать. Принял решение выдвинуть кандидатуру на пост президента на дальнейшие четыре года», – сказал Третьяк. 

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