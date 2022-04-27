Слушания по иску ФХР к ИИХФ насчет отстранения сборных России и переноса МЧМ-2023 пройдут 3 мая в онлайн-формате

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Слушания по делу об отстранении сборных России и переносе МЧМ-2023 пройдут 3 мая.

Ранее ИИХФ отстранила сборные России от участия в международных турнирах до особого распоряжения. 

Также международная федерация заявила о переносе МЧМ-2023 из Новосибирска и Омска. 

Вчера стало известно, что права проведения ЧМ-2023 лишился Санкт-Петербург. 

«Иск от ФХР в ИИХФ по отстранению российских сборных от международных стартов и по переносу из России молодежного чемпионата мира подан. Слушания будут проходить 3 мая в онлайн-формате.

Если не согласны с решением этого дисциплинарного комитета, будем обращаться в CAS.

По взрослому чемпионату мира мы только получили документы, будем с этим разбираться тоже», – сказал юрист ФХР Александр Кикнадзе.

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