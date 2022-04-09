Депутат Свищев о россиянах в НХЛ: «Вопреки русофобским настроениям они показывают себя. Желаю им на гавканья не обращать внимания»

похвалил российских хоккеистов в НХЛ за дух и волю.

«Наши спортсмены известны своим духом и волей к победе. В НХЛ играют лучшие спортсмены со всего мира. То, что там играют и сейчас наши ребята – это признание российской школы хоккея.

Ребята показывают себя вопреки русофобским настроениям, которые в том числе существуют и за океаном. Мы восхищаемся нашими хоккеистами.

Знаем, что ребята подвергаются нападкам, критике, их требуют отстранять. Но там работают люди прагматичные, они понимают, что наши спортсмены приносят хорошие деньги. Если американцам выгодно, они не будут ничего менять.

А нам нужно только восхищаться ими и поддерживать. Надеюсь, Овечкин добьет рекорд Гретцки, а то, что творит Капризов, уже пора заносить в книгу рекордов Гиннеса.

Это самые лучшие послы России, своей игрой ребята доказывают, что спорт – это реальная сила. Желаю им успехов и не обращать внимания на те гавканья, которыми их пытаются задеть», – сказал депутат Госдумы РФ.