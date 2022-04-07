Депутат Журова о 1400-м очке Овечкина: «Он побьет и другие рекорды в НХЛ, если ему не будут угрожать. Саша – гениальный спортсмен»

Светлана Журова считает гениальным спортсменом.

В матче с «Тампой» (4:3) капитан забросил шайбу и сделал голевую передачу. Он стал 21-м в истории игроком, набравшим 1400 очков.

– Овечкин побьет и другие рекорды в НХЛ, если все будет нормально и ему не будут угрожать. Надеюсь, что к игроку с такими феноменальными способностями не будет применена политика. Саша – гениальный спортсмен, и желаю ему еще установить новые рекорды.

– Овечкину тяжело под таким давлением? Его даже освистывают во время матчей.

– Думаю, он как раз разозлился, хотя вряд ли демонстрирует что-то специально. Это говорит о силе нашего хоккея, что мы развиваем, любим этот вид спорта. За рубежом могут сколько угодно избавляться от слова «русские», но, когда там видят такие результаты Овечкина, они понимают, что он русский парень. Боюсь только, что это кому-то не понравится и его прекрасные достижения начнут раздражать. Все это может привести к каким-то последствиям. Чего бы мне очень не хотелось.

Овечкин и дальше должен прославлять школу нашего хоккея. Понятно, что он отточил свое мастерство в НХЛ, но начало его карьеры было здесь. За сборную России Овечкин никогда не отказывался играть, исключая то, что НХЛ не отпускала своих игроков на Олимпиаду.

– А какие последствия – в НХЛ запретят играть?

– Как вариант. Наши молодых футболистов уже «попросили» из клубов. Надо же только начать и потом уже будет тенденция. Понятно, что по Овечкину будут большие штрафные санкции, но все может быть, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ.