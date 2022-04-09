Фетисов о Шестеркине: «Он заслуживает «Везину». Была бы политическая история, из НХЛ уже всех бы отправили»

считает, что политика не помешает Игорю Шестеркину в борьбе за «Везину».

«Исходя из показателей Шестеркина, он заслуживает «Везину». Если бы была политическая история, то оттуда уже всех бы отправили.

В во главе – спортивный принцип», – уверен двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

Обладатель приза лучшему вратарю НХЛ будет определен по результатам голосования генменеджеров клубов, которое состоится после завершения регулярного чемпионата.

Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Андерсен и Маркстрем – в топ-3 (ESPN)

Сушинский о Шестеркине и шансах на «Везину»: «Политическая история может повлиять. Идет полный негатив к русским»