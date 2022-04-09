Фетисов о Шестеркине: «Он заслуживает «Везину». Была бы политическая история, из НХЛ уже всех бы отправили»

Теги Рейнджерс Вячеслав Фетисов НХЛ Игорь Шестеркин Политика Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что политика не помешает Игорю Шестеркину в борьбе за «Везину».

«Исходя из показателей Шестеркина, он заслуживает «Везину». Если бы была политическая история, то оттуда уже всех бы отправили.

В НХЛ во главе – спортивный принцип», – уверен двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли. 

Обладатель приза лучшему вратарю НХЛ будет определен по результатам голосования генменеджеров клубов, которое состоится после завершения регулярного чемпионата.

Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Андерсен и Маркстрем – в топ-3 (ESPN)

Сушинский о Шестеркине и шансах на «Везину»: «Политическая история может повлиять. Идет полный негатив к русским»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные