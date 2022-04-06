Депутат Свищев об уходе «Йокерита»: «Мечты о том, чтобы КХЛ была европейской лигой, немного тают. Противовес НХЛ в ближайшее время не получится»

высказался об уходе из .

– Конечно, мечты о том, чтобы КХЛ была европейской лигой, немного тают. Противовес НХЛ в ближайшее время не получится. Но идея классная и это не дает оснований для того, чтобы ее сворачивать.

Не будет финского клуба, но, может, в будущем появятся другие команды. Не надо расстраиваться, нужно двигаться вперед. У нас сильные команды, хорошие игроки. Уедут иностранцы – освободятся деньги.

Я разговаривал со своим товарищем, который работает тренером в одном из клубов. Он мне говорил, что легионер получал 70 млн, а наши игроки зарабатывали по 5-7 млн в год. Посмотрите, сколько денег освободится для талантливых российских ребят? В первое время матчи не будут выглядеть ярко, так как мы привыкли к иностранным фамилиям. Но потом КХЛ станет привлекательнее и интереснее.

– Финны сами лишают себе возможности играть в сильной лиге?

– Те спортсмены, которые вернулись из России к себе домой, теперь получают зарплаты в три-пять раз меньше. Уезжали с огромным сожалением, со слезами на глазах, но они понимают, что не в состоянии бороться с истерией против всего российского. Их родственников мучают, они получают постоянные угрозы.

Все наладится, но нашим руководителям и тренерам надо внимательно подумать, стоит ли принимать обратно тех, кто уехал по политическим соображениям, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.