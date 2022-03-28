Депутат Свищев: «Надо гордиться Овечкиным и Малкиным. Им непросто находиться вдали от родины, на них оказывается ежедневное давление»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Дмитрий Свищев заявил, что нужно гордиться Александром Овечкиным и Евгением Малкиным.

– Малкин – один из лучших наших ребят. Это гордость российского хоккея. Ничего страшного, что он сейчас играет в НХЛ. Туда берут лучших со всего мира.

Я считаю, что такими ребятами, как Овечкин и Малкин, надо гордиться. Тем более в такие сложные времена, когда им очень непросто психологически находиться вдали от родины.

На них оказывается ежедневное давление. Я это знаю не понаслышке. Я общаюсь с ребятами, которые в том числе выступают в НХЛ.

Для всего мира важно, что россияне могут достойно играть и побеждать, независимо от тех непростых условий, которые им пытаются создать.

– Рекорды Овечкина и Малкина важны не только для них самих, но и для нашей страны?

– Они важны для них самих, их тренеров, родителей, команд, для всей России, для мирового спорта. Они показывают достижения мирового уровня.

Овечкин, надеемся, скоро станет лучшим снайпером в истории НХЛ. Малкин – тоже один из самых титулованных россиян в лиге.

Они гордость мирового спорта. Они представляют Россию, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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