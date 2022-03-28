Депутат Свищев: «Надо гордиться Овечкиным и Малкиным. Им непросто находиться вдали от родины, на них оказывается ежедневное давление»

Дмитрий Свищев заявил, что нужно гордиться Александром Овечкиным и Евгением Малкиным.

– Малкин – один из лучших наших ребят. Это гордость российского хоккея. Ничего страшного, что он сейчас играет в НХЛ. Туда берут лучших со всего мира.

Я считаю, что такими ребятами, как Овечкин и Малкин, надо гордиться. Тем более в такие сложные времена, когда им очень непросто психологически находиться вдали от родины.

На них оказывается ежедневное давление. Я это знаю не понаслышке. Я общаюсь с ребятами, которые в том числе выступают в НХЛ.

Для всего мира важно, что россияне могут достойно играть и побеждать, независимо от тех непростых условий, которые им пытаются создать.

– Рекорды Овечкина и Малкина важны не только для них самих, но и для нашей страны?

– Они важны для них самих, их тренеров, родителей, команд, для всей России, для мирового спорта. Они показывают достижения мирового уровня.

Овечкин, надеемся, скоро станет лучшим снайпером в истории НХЛ. Малкин – тоже один из самых титулованных россиян в лиге.

Они гордость мирового спорта. Они представляют Россию, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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