Сушинский о Шестеркине и шансах на «Везину»: «Политическая история может повлиять. Идет полный негатив к русским»

считает, что политика может помешать Игорю Шестеркину выиграть «Везину».

«Шестеркин очень прилично выглядит. Я только хайлайты смотрю, но по ним он очень хорошо смотрится. Политическая история может повлиять на выбор победителя «Везины».

Даже войны останавливали, чтобы провести Олимпийские игры, а тут нас лишили всего спорта. Идет полный негатив к русским. Для кого-то Олимпиада могла стать первой, для кого-то последней.

Такое отношение – это неправильно. Даже паралимпийцам досталось. Угнетать людей с ограниченными возможностями – это совершенно неправильно», – сказал экс-игрок сборной России.

Обладатель приза лучшему вратарю будет определен по результатам голосования генменеджеров клубов, которое состоится после завершения регулярного чемпионата.

Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Андерсен и Маркстрем – в топ-3 (ESPN)