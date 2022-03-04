Лямся о том, почему он не покинул «Салават»: «Без комментариев»

считает, что в матче с «Сибирью» была настоящая атмосфера плей-офф.

Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» победил «Сибирь» (4:2, 2-0 в серии).

– Была настоящая атмосфера плей-офф, было много борьбы. Команды показали быстрый хоккей. Все четыре звена полностью отдавались игре. Мы практически не дали шансов соперникам. Все играли с большим зеленым сердцем.

– Четыре легионера покинули команду. Команда смогла попрощаться? Нужно ли было дополнительно мотивировать игроков?

– Все испытывали печальные чувства. Нас покинули сильные игроки и хорошие парни. Мы поговорили, все в команде восприняли это нормально.

– В каком аспекте наибольшие проблемы после отъезда легионеров?

– Ушедшие ребята имели важные роли. Они играли в неравных составах. Но нужно искать резервы, сейчас молодые игроки могут выйти на главные роли, как сегодня этот сделал Кузьмин.

– Будете вызывать кого-то из и ?

– Да, мы возьмем несколько ребят для расширения ростера.

– Оцените игру Мухамадуллина. Он пропустил почти два месяца в КХЛ.

– Его игрой доволен. Он долго был с национальной командой. Это сказалось на его игре. После ухода Ларсена нам нужен игрок такого плана.

– На легионеров оказывается давление. Сказывается ли оно вас? Почему вы еще остались?

– Без комментариев, – сказал главный тренер .

Напомним, ранее стало известно, что все легионеры «Салавата» ушли из клуба.