Лямся о том, почему он не покинул «Салават»: «Без комментариев»

Томи Лямся считает, что в матче с «Сибирью» была настоящая атмосфера плей-офф.
Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» победил «Сибирь» (4:2, 2-0 в серии).
– Была настоящая атмосфера плей-офф, было много борьбы. Команды показали быстрый хоккей. Все четыре звена полностью отдавались игре. Мы практически не дали шансов соперникам. Все играли с большим зеленым сердцем.
– Четыре легионера покинули команду. Команда смогла попрощаться? Нужно ли было дополнительно мотивировать игроков?
– Все испытывали печальные чувства. Нас покинули сильные игроки и хорошие парни. Мы поговорили, все в команде восприняли это нормально.
– В каком аспекте наибольшие проблемы после отъезда легионеров?
– Ушедшие ребята имели важные роли. Они играли в неравных составах. Но нужно искать резервы, сейчас молодые игроки могут выйти на главные роли, как сегодня этот сделал Кузьмин.
– Будете вызывать кого-то из «Толпара» и «Тороса»?
– Да, мы возьмем несколько ребят для расширения ростера.
– Оцените игру Мухамадуллина. Он пропустил почти два месяца в КХЛ.
– Его игрой доволен. Он долго был с национальной командой. Это сказалось на его игре. После ухода Ларсена нам нужен игрок такого плана.
– На легионеров оказывается давление. Сказывается ли оно вас? Почему вы еще остались?
– Без комментариев, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
Напомним, ранее стало известно, что все легионеры «Салавата» ушли из клуба.