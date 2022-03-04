Кожевников об отъезде легионеров: «Негодяи из правительств их стран заставляют. Видно, пригрозили, что против них санкции на Родине введут»

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Александр Кожевников считает, что плей-офф КХЛ не потеряет ценность после отъезда легионеров.

Ранее стало известно, что все легионеры «Салавата» ушли из клуба. Расположение «Сибири» покинули Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Голкипер Юхо Олкинуора расторг контракт с «Металлургом». Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем покинули ЦСКА.

– Негодяи из правительств их стран заставляют. Игроки ведь до последнего держались.

Хотели бы легионеры уехать – раньше бы уехали. Видно, так нагрузили их и пригрозили, что против них санкции на Родине введут.

– После этого плей-офф КХЛ потеряет свою ценность?

– Нет, не потеряет. Хоккеисты будут играть за свой клуб, город.

Да, команде будет тяжело, но есть молодежь и ребята из ВХЛ. Это игроки не такого уровня, как легионеры, но они есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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