Хартикайнен, Метсола, Маннинен и Ларсен покинули «Салават». Клуб остался без легионеров

Все легионеры покинули клуб.

Контракты с защитником , нападающими Теему Хартикайненом и , а также вратарем расторгнуты по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте «Салавата».

В нынешнем сезоне Ларсен провел 36 игр в регулярном чемпионате и набрал 17 (4+13) очков. На счету Хартикайнена 24 (13+11) балла в 41 игре. Он также отметился 1 передачей в 1 матче плей-офф.

Маннинен отметился 32 (19+13) очками в 38 матчах. Метсола провел 31 игру, отражая в среднем 93,1% бросков при коэффициенте надежности 1,87.

Ранее из расположения уфимского клуба уехал форвард Маркус Гранлунд.

Сегодня «Салават» проведет второй матч в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Сибири» (1-0).