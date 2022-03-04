Мартемьянов о легионерах: «Ребят не хватает, у нас были связки наиграны. Но уехали и уехали, это их право»

Андрей Мартемьянов сообщил, что ему понравилась игра «Салавата» без легионеров.

Во втором матче первого раунда плей-офф «Сибирь» проиграла уфимскому клубу (2:4, 0-2 в серии).

– Хороший, боевой матч. Никто не хотел проигрывать. Соперник реализовал свои моменты, поймал пару раз на контратаке, лучше сыграли в неравных составах.

В таких матчах нужно больше бросать, лезть на пятак. Не все ребята были готовы к такому матчу. Мы пытались поймать на контратаке соперника.

– Легионеры покинули вашу команду. Сказалось ли это на игре?

– Конечно, сказалось. Ребят не хватает, у нас были связки наиграны. Вратарь уехал основной. Но уехали и уехали, это их право.

У нас набирается четыре звена. Я ровно отношусь к такой ситуации. Мы проходили такие вещи в начале сезона, когда было травмировано 6-7 игроков. Мы не суетимся.

– Как вам игра «Салавата» без легионеров?

– Ребята, которые вышли, показали боевую игру. Молодцы. Мне понравилось, – сказал главный тренер .

Напомним, ранее стало известно, что все легионеры ушли из клуба.

Расположение «Сибири» покинули и . Ник Шор расторг контракт с клубом.