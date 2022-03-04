Депутат Свищев об отъезде легионеров из КХЛ: «Ну и черт с ними, будут сидеть без денег. Наконец-то освободили места для молодых ребят»

высказался о массовом отъезде финских игроков из .

– Уехали и уехали, ну и черт с ними. Ничего страшного не случилось. Будут сидеть без денег. Здесь хорошо зарабатывали. Что им мешало?

– Было давление…

– Давления в России никакого не было, здесь любили, уважали и носили на руках. В Финляндии они будут одними из многих и многих хоккеистов. Нигде не платят так хорошо, как в Канаде и России. В Канаду их не взяли, а из России они сами убежали. Не хотят зарабатывать и не надо. Зато будут сидеть дома без давления.

КХЛ – сильнейшая лига в Европе. Пусть найдут где-то лучше.

– Будут теперь играть молодые хоккеисты?

– Наконец-то освободили места для молодых ребят, которые ждали, когда финны уедут отсюда. Будем помогать нашим молодым талантливым спортсменам. Нам сейчас молодежь очень нужна. Есть достойные ребята, которые займут места финнов, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее стало известно, что все легионеры ушли из клуба. Расположение «Сибири» покинули Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Голкипер Юхо Олкинуора расторг контракт с «Металлургом».