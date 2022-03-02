«Всех иностранных игроков предлагаю выслать из России в ответ на санкции Запада». Лидер «Коммунистов России» Сурайкин – министру спорта

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Максим Сурайкин предложил выслать всех иностранных игроков из России.

«Обращаюсь к министру спорта [Олегу Матыцину] с предложением в ответ на санкции Запада принять решение о тотальном отказе от услуг иностранных игроков, и в дальнейшем развивать спорт исключительно силами россиян.

А всех игроков-иностранцев выслать из России – чем быстрее, тем лучше!» – сказал председатель партии «Коммунисты России».

Он также добавил, что его партия всегда выступала за опору на советские спортивные традиции.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям не допускать к соревнованиям российских спортсменов.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023.

Футбольная сборная России и клубы были отстранены от турниров ФИФА и УЕФА, контракт с «Газпромом» расторгли.

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