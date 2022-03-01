Сафронов о санкциях ИИХФ: «Играть без России, которая является одной из законодателей мод в международном хоккее, неправильно»

считает, что отстранять Россию от международных турниров неправильно.

28 февраля на заседании совета было принято решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023

«Мне очень жаль, потому что трудно себе представить международные соревнования без участия сборной России. Я думаю, что все-таки не надо совмещать политику и спорт, спорт всегда был вне политики, и повторюсь, мне очень и очень жаль, что принято такое решение.

Думаю, рано или поздно они поймут, что это неправильно, потому что нельзя смешивать, еще раз повторюсь, политику и спорт. Играть без сборной России, без той страны, которая является одной из законодателей мод в международном хоккее, думаю, что это неправильно.

Трагедия ли это для молодых хоккеистов? Я думаю, для молодых хоккеистов это не трагедия. Думаю, что нас не убивает, делает нас сильнее, но очень жалко, будем надеяться, что это будет маленький временной отрезок в этих отстранениях от международных соревнований», – сказал бывший генменеджер сборной России.