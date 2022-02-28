Россия и Беларусь отстранены от международных турниров. МЧМ-2023 отобрали

Сборные России и Беларуси отстранены от международных хоккейных турниров.

Отмечается, что это решение принято до особого уведомления.

На данный момент объявила, что Россия и Беларусь пропустят все турниры до сентября.

не будет участвовать на взрослом ЧМ-2022 в Финляндии, пропустит юниорский чемпионат мира, молодежный женский чемпионат мира, а также перенесенный молодежный чемпионат мира, который должен пройти в августе.

Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.