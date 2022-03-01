Плющев о санкциях ИИХФ: «Это делается по указанию ребят, считающих, что могут всем диктовать. Нужна кризисная программа, у народа иммунитет к трудностям»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Владимир Плющев КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал отстранение России от международных хоккейных турниров.

«Все это делается по указанию ребят, которые считают, что могут всем диктовать.

Если взять по логике: ребят, были конфликты там, там, с участием той и этой страны, вы принимали решения? Нет, а почему против нас принимаете?

Многие поймут, что надо заниматься своим хоккеем. Обычно в такие кризисы происходит объединение, выработки кризисных программ.

В свое время нас тоже особенно не жаловали нигде, но мы показывали такой хоккей, от которого у них дым из ушей шел.

А сейчас посчитали, что могут махнуть это дело. Надо эту паузу использовать в своих собственных интересах, все равно она будет не вечной.

Нужна кризисная программа, при которой наши интересы будут связаны с развитием российского хоккея, воспитанием наших звезд. Все под силу, у народа есть иммунитет ко всем трудностям», – заявил заслуженный тренер России.

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