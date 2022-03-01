Плющев о санкциях ИИХФ: «Это делается по указанию ребят, считающих, что могут всем диктовать. Нужна кризисная программа, у народа иммунитет к трудностям»

прокомментировал отстранение России от международных хоккейных турниров.

«Все это делается по указанию ребят, которые считают, что могут всем диктовать.

Если взять по логике: ребят, были конфликты там, там, с участием той и этой страны, вы принимали решения? Нет, а почему против нас принимаете?

Многие поймут, что надо заниматься своим хоккеем. Обычно в такие кризисы происходит объединение, выработки кризисных программ.

В свое время нас тоже особенно не жаловали нигде, но мы показывали такой хоккей, от которого у них дым из ушей шел.

А сейчас посчитали, что могут махнуть это дело. Надо эту паузу использовать в своих собственных интересах, все равно она будет не вечной.

Нужна кризисная программа, при которой наши интересы будут связаны с развитием российского хоккея, воспитанием наших звезд. Все под силу, у народа есть иммунитет ко всем трудностям», – заявил заслуженный тренер России.