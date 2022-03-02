Минспорт готовит план по оспариванию решений об отстранении российских спортсменов

Министерство спорта России готовит план по оспариванию решений международных федераций об отстранении от соревнований российских спортсменов.

Об этом на заседании Совета Федерации сообщил статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

«Мы сейчас готовим план, связанный с оспариванием решений международных федераций по отстранению российских спортсменов от соревнований

за последние несколько дней была организована довольно тесная работа с Олимпийским комитетом России на предмет взаимодействия с ключевыми спортивными федерациями, которая предусматривает подготовку такого плана.

Определяется возможность и перспективы истребования необходимых денежных средств, которые вносились в качестве взноса, и возмещения материального ущерба. В ближайшее время в правительство будут даны соответствующие предложения», – заявил Федоров.

Также он отметил, что ведется подготовка для обращения в Спортивный арбитражный суд ( ).

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.