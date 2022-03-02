Минспорт готовит план по оспариванию решений об отстранении российских спортсменов

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Министерство спорта России готовит план по оспариванию решений международных федераций об отстранении от соревнований российских спортсменов.

Об этом на заседании Совета Федерации сообщил статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

«Мы сейчас готовим план, связанный с оспариванием решений международных федераций по отстранению российских спортсменов от соревнований

Министерством за последние несколько дней была организована довольно тесная работа с Олимпийским комитетом России на предмет взаимодействия с ключевыми спортивными федерациями, которая предусматривает подготовку такого плана.

Определяется возможность и перспективы истребования необходимых денежных средств, которые вносились в качестве взноса, и возмещения материального ущерба. В ближайшее время в правительство будут даны соответствующие предложения», – заявил Федоров. 

Также он отметил, что ведется подготовка для обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS). 

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. 

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