Кожевников о хоккее в России: «Нам объявили войну. Европой нарушены все олимпийские хартии»

критически высказался об отстранении России от международных турниров.

– Думаю, нам объявили войну – на всех фронтах и в том числе в хоккее.

Только вот в плаванье разумные люди. Они говорят «спорт объединяет», а заканчивают все политикой. Подленькие решения.

Надо терпеть. Что еще делать? Придется что-то свое придумать. Посмотрим, обойдутся ли они без нас и интересны ли будут вообще хоккейные турниры без России.

– А что можно придумать свое?

– Азия есть. Не все такие оголтелые, как шведы, финны и чехи. Хотя с ними понятно, их наши обыгрывают и злость сидит.

Руководители должны защищать наши права – в , Станислав Поздняков в ОКР. Они должны показать, как работают.

Все олимпийские хартии нарушены Европой, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), МЧМ-2023 тоже забирают