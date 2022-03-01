Кожевников о хоккее в России: «Нам объявили войну. Европой нарушены все олимпийские хартии»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Станислав Поздняков КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников критически высказался об отстранении России от международных турниров.

– Думаю, нам объявили войну – на всех фронтах и в том числе в хоккее.

Только вот в плаванье разумные люди. Они говорят «спорт объединяет», а заканчивают все политикой. Подленькие решения.

Надо терпеть. Что еще делать? Придется что-то свое придумать. Посмотрим, обойдутся ли они без нас и интересны ли будут вообще хоккейные турниры без России.

– А что можно придумать свое?

– Азия есть. Не все такие оголтелые, как шведы, финны и чехи. Хотя с ними понятно, их наши обыгрывают и злость сидит.

Руководители должны защищать наши права – Владислав Третьяк в ФХР, Станислав Поздняков в ОКР. Они должны показать, как работают.

Все олимпийские хартии нарушены Европой, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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