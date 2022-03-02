Никита Щитов о КХЛ: «Я рад, что иностранцы валят. Может, руководители поймут, что те, кого они ставили выше русских хоккеистов, оказались трусами»

жестко высказался об отъезде легионеров из клубов .

«Я рад, что иностранцы валят, может, наконец-то, некоторые менеджеры и руководители поймут, что те люди, к кому они прекрасно относились, ставили выше Русских (орфография авторская – прим. Sports.ru) хоккеистов, на самом деле оказались трусами.

А если б КХЛ сама отказалась от услуг легионеров перед плей-офф, была бы несомненно в более выгодной ситуации, а сейчас в очередной раз будет оплевана иностранцами. Плевать они хотели на наши клубы, им главное деньги урвать.

А Вы мне тут пишете в комментах, нельзя спорт с политикой мешать, это они мешают спорт с политикой, Буре не допустили на заседание ИИХФ, ну а мы же хорошие, пусть вытирают ноги о нас», – написал экс-защитник клубов КХЛ в телеграм-канале.