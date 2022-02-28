МОК не рекомендует международным федерациям допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов

Исполком Международного олимпийского комитета ( ) рекомендовал международным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен к участию как представитель России или Беларуси.

Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов», – говорится в релизе МОК.

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